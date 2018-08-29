Ярмарка вакансий - новые жизненные перспективы

В Центре занятости населения города Волгограда состоялась ярмарка вакансий, собравшая заинтересованных волгоградцев. С предложениями работы выступил один из крупных городских работодателей – Хлебозавод №5.

Мероприятию предшествовала серьёзная подготовительная работа. Специалисты Центра занятости, как рассказал его директор Разий Абильевич Акишев, подобрали кандидатов на необходимые предприятию специальности, выдав им соответствующие направления. В итоге на встречу с представительной делегацией хлебозавода пришли десятки человек. И хотя точечно Центр занятости с заводом работает уже много лет, таких массовых и масштабных мероприятий до этого не проводилось.

Идея ярмарки вакансий родилась после встречи с новым директором легендарного хлебозавода, человеком креативным и увлечённым своим делом. В прошлом у предприятия вековая история присутствия на рынке, да и настоящее его не менее славно: более тысячи человек персонала – это по волгоградским меркам солидная кадровая база. В ближайших планах руководства – начать новый этап развития хлебозавода, модернизировать его, вывести на более высокий уровень. А для этого нужно решить проблему с кадрами, ведь без профессионалов не получится ничего. Центр занятости – как раз та организация, которая способна ощутимо помочь в решении проблемы.

Что же предлагает Хлебозавод №5 временно безработным волгоградцам? Заместитель директора по персоналу Татьяна Михайловна Голубева заверила - сотрудников ждёт зарплата с полным соцпакетом, все возможности для профессионального и карьерного роста, производственное обучение и наставничество. По многим специальностям не требуется опыт работы, необходимые навыки соискатель может получить уже в процессе трудовой деятельности под руководством наставника. От претендента нужна только медицинская книжка (затраты на приобретение которой завод, кстати говоря, компенсирует), а также искреннее желание трудиться.

Среди предложенных вакансий для соискателей: кочегар производственных печей, наладчик оборудования, маляр 4-го разряда, формовщик теста, слесарь, уборщик производственных и служебных помещений, грузчик и т. д. Больше всего откликов вызвали вакансии водителя-экспедитора, занятого развозом продукции по торговым точкам, и электромонтёра, в чьём ведении находится монтаж машин и оборудования.

Конечно, не все пришедшие кандидаты смогли найти себе вакансию по душе, но, как свидетельствует опыт проведения подобных мероприятий, о котором рассказал Разий Абильевич Акишев, десятки человек по итогам таких ярмарок обязательно находят себе работу. Одним из тех, кто заинтересовался предложением Хлебозавода №5 и загорелся желанием попробовать себя на новом месте, стал двадцатидевятилетний Алексей Косарь. В своё время он несколько лет проработал на стройке, но случилась беда - повредил спину. Затем был период восстановления, и теперь Алексей полон желания продолжить трудовую деятельность. Но найти работу оказалось не так просто: где-то требовалась квалификация, которой у него не было, а где-то труд слишком тяжёл физически, и заняться им пока не позволяет здоровье. На ярмарке же прозвучало интересное и по всем статьям подходящее предложение – укладчик-упаковщик (машинист расфасовочно-упаковочных машин). Алексею эта работа очень понравилась, и он решил предложить свою кандидатуру.

Для тех волгоградцев, кто не решил вопрос с трудоустройством, у Центра занятости будут ещё предложения. При его посредничестве впереди предстоят встречи с работодателями Волгограда, которые готовы принять на работу и открыть новый этап трудовой жизни.