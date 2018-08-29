Болеть! И тогда «кожаный» станет «золотым»

«А знаешь, всё ещё будет!» - верят болельщики «Ротора», ведь не зря же домашние матчи команды собирают 30 тысяч человек на трибунах. Ничего, ничего, ничего, что в этот раз снова проиграли, достойная смена уже близко, надо только не забывать «поливать» её, и результат обязательно будет.

Очередной матч волгоградский «Ротор» снова продул. В ничьей нужен был гол, и в дополнительное время, буквально на последних секундах он был забит. Только, увы, соперником. Воронежский «Факел», находящийся до игры на 16-м месте турнирной таблицы ФНЛ, выиграл в гостях 2:1 у «Ротора», опущенного на 18-ю строчку.

После финального свистка болельщики высыпали на поле и принялись ругать сникших игроков, требовали сменить генерального директора клуба и главного тренера, ушедшего на послематчевую пресс-конференцию. Главный упрёк – кадровая чехарда.

Роберт Евдокимов, кстати, тренирует команду лишь три месяца. И буквально на прошлой неделе после поражения в Сызрани и вылета из Кубка России, подавал в отставку. Но игроки вступились за командира, и руководство «собственное желание» отклонило.

Евдокимов в это время объяснял поражение психологией: череда неудач затюкивает мозги футболистам, они теряют веру, катятся в яму, выбраться из которой психологически очень трудно:

- Я прошу всех поддержать команду. Хотя я, конечно, понимаю, и претензии, и все звучащие сейчас в адрес команды слова. Мы все это принимаем, - посыпал голову пеплом тренер.

Все всё понимают, но как в том анекдоте «не смогла я, не смогла», результата показать не могут. Бились футболисты, как умели, старались - именно поэтому фанаты вновь заполнили трибуны стадиона. Хотя ещё накануне грозились объявить бойкот и не покупать билеты. Но 45-тысячная «Волгоград Арена» заполнилась без малого 30-ю тысячами болельщиков. Среди них, кстати, немалое число детей и подростков. И именно в этом сила!

Перед игрой на главной спортивной арене Волгограда состоялось награждение победителей турнира «Кожаный мяч», финал которого прошёл на стадионе «Зенит». Министр спорта РФ Павел Колобков объявил, что следующий 55-й турнир надо готовить под игру на «Волгоград Арене».

В самом деле, давайте дадим шар земной детям. Специалисты говорят, что в городе есть достойная поросль. Детский состав «Олимпии», «Академия «Ротор», школа Слуцкого. Последняя, правда, перестала существовать – не рассчитал Леонид Викторович финансовую ношу. Но маленьких звёздочек передали в «Ротор». Их надо обязательно поддержать, там 7-8 летние играют наравне с 13-14 летними из других команд. И наставники есть. Не только Веретенников, но и другие легенды «того «Ротора» готовы работать с пацанами. Только «поливать» молодежь надо регулярно. Чтобы не получилось, как с тысячами саженцев, которые методично сажают в разных точках города. Закапывают, на этом посадка и заканчивается. Потому что делается это для пиара. Зачем-то это слово стало ругательным, хотя он бывает разный.

Вот летевший в Волгоград на награждение юных футболистов самый результативный российский защитник Сергей Игнашевич сдал купленный ему чиновниками билет в бизнес-класс и полетел экономом. Разницу в 114 тысяч перечислил в детский фонд. Вот такого пиара пусть будет побольше. Покажите это нашим госдумовским депутатшам, которые наперебой кинулись помогать больной маме мальчика. Доставать дефицитное лекарство, ввоз которого Госдума же и запретила.

«Болеть» за своё дело надо по-настоящему, без лицемерия. Тогда мы увидим и город устроенным, и «Ротор» на первых футбольных позициях.