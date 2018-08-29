Налоговые льготы получили 17 волгоградских компаний

Сумма региональных налоговых льгот компаниям-инвесторам, работающим на территории Волгоградской области, по итогам 2017 года составила 1,1 миллиарда рублей. Это на 58,6% больше по сравнению с 2016-м.

Как сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области, региональными налоговыми льготами в прошлом году воспользовались 17 компаний, в которых работают более 8,5 тысячи жителей региона. Средняя заработная плата сотрудников этих предприятий составила более 38 тысяч рублей, что выше среднеобластного уровня.

Инвесторы, получившие господдержку, перечислили в консолидированный бюджет области более 7,5 миллиарда рублей налогов.

В 2019 году значительные преференции станут доступны резидентам первой в регионе территории социально-экономического развития (ТОСЭР), которую создадут в Михайловке.