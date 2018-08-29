Сроки работ на волгоградской набережной продлеваются

Никогда такого не было, и вот опять. Проводя очередную инспекцию центральной набережной Волгограда, губернатор Андрей Бочаров объявил, что её реконструкция потребует больше времени, чем планировалось в начале.

- При реконструкции выявлены скрытые проблемные объекты, которые необходимо дополнительно исследовать, чтобы принять инженерное решение по их замене, либо укреплению, - приводит слова губернатора его пресс-служба. - В начале сентября будет создана рабочая группа по изучению всех полученных материалов, по результатам примем решения об окончательных сроках выполнения этой комплексной задачи. Корректировка также возможна по тем объектам, которые нужно строить заново, например, ливневая канализация.

При строительстве стадиона, обжегшись с ливнёвкой, которая не выдержала первого дождя и позорно обвалила склон с потоками грязи на нулевой Продольной, теперь решили «подуть» и на другие объекты.

Работы на верхней террасе стартовали весной текущего года с реставрации восьмиколонных пропилей и ротонды. Строители очистили конструкции от многолетних загрязнений, восстановили лепнину по архивным документам и сохранившимся деталям, заделали швы и уже после этого перешли к покраске.

В дальнейшем обещают заняться озеленением набережной. Здесь будет разбит парк площадью более 16 гектаров с несколькими видами декоративных деревьев и кустарников, с удобными скамейками, современным освещением. Не получилось бы, как снова: старые деревья вырубят, а новые саженцы оставят естественным образом бороться за существование. И вспомнив про поливочный водопровод, продлят работы.