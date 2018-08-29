В первый класс в этом году пойдут 35 детей Приангарья

В этом году в первый класс пойдут 35,3 тысячи детей Иркутской области. Учебные организации Приангарья прошли тщательную проверку.

Всего в Иркутской области будут принимать детей 872 общеобразовательных школы. Примечательно, что больше половины из которых них – сельские. К малокомплектным относятся 327 муниципальных школ. Об этом сообщает Телеинформ.

Есть школа, в которой дети смогут учиться в две смены. Так, например, к обеду в школу пойдут 60 тысяч 850 учеников, а это почти 20% от общего количества учащихся.