Минобразования Крыма рекомендовало сократить в школе время линейки

Министерство образования, науки и молодежи Крыма рекомендует директорам учебных заведений республики обеспечить меры по предотвращению возможности получения тепловых ударов школьниками, пишут "Аргументы недели-Крым".

В связи с этим директора сами должны принять меры: сократить время линейки, обеспечить тень, провести часть линейки на улице, а вторую в актовом зале.

Министр образования Крыма Наталья ГОНЧАРОВА также напомнила о необходимости обратить внимание на этот вопрос и самим родителям, которые должны, исходя из особенностей здоровья своих детей, отнестись крайне ответственно к их участию в школьных мероприятиях.