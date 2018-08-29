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Минобразования Крыма рекомендовало сократить в школе время линейки
29 августа 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство образования, науки и молодежи Крыма рекомендует директорам учебных заведений республики обеспечить меры по предотвращению возможности получения тепловых ударов школьниками, пишут "Аргументы недели-Крым".
В связи с этим директора сами должны принять меры: сократить время линейки, обеспечить тень, провести часть линейки на улице, а вторую в актовом зале.
Министр образования Крыма Наталья ГОНЧАРОВА также напомнила о необходимости обратить внимание на этот вопрос и самим родителям, которые должны, исходя из особенностей здоровья своих детей, отнестись крайне ответственно к их участию в школьных мероприятиях.
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