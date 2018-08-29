Кудрин высказался об изменении пенсионного законодательства

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин высказался в среду об изменении пенсионного законодательства. Ранее сегодня Путин выступил с телеобращением по данному вопросу.

По словам Кудрина, глава государства объединил все аргументы сторонников и противников пенсионной реформы, внес недостающие элементы и изменил изначальный проект, передает "Свободная пресса".

Глава Счетной палаты уточнил на своей страничке в социальной сети Twitter, что решение президента России о нововведениях в данной сфере является взвешенным и тщательно продуманным. Кудрин убежден, что подобные меры необходимы для успешной реализации национальных целей.