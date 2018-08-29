Ученые: Будет разработана вакцина от меланомы

Как сообщают эксперты, национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина начал разработку индивидуализированной вакцины от меланомы - злокачественной опухоли кожи.

Ученые собираются найти уникальные мутации в раковых клетках конкретного пациента, после чего они смогут синтезировать антигены, которые при тренируют иммунитет уничтожать раковые клетки. Об этом сообщает ОТР.

Как пишет Ридус, ученые также хотят проводить эксперименты на трех группах животных. В первую группу войдут животные с меланомой, которым не будет оказано лечение. Вторая группа с больными животными получит вакцину. Животных из третьей группы сначала провакцинируют, после чего - заразят меланомой.