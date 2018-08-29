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От регаты до фейерверка

29 августа 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

От регаты до фейерверка
Properm.ru

2 сентября в Перми состоится большой праздник, посвященный Дню пермской набережной. Программа «Большой город на большой реке» станет финальным аккордом в череде культурных событий лета. Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».


С 18:00 до 22:00 праздничные мероприятия развернутся одновременно на Соборной площади, променадной части набережной и в акватории Камы. Организаторы установят сразу три сцены.


Центром площадки «Дыхание города» станет Соборная площадь. Здесь будет оборудована большая сцена и светодиодные экраны. В течение дня на площади выступят артисты пермских театров и лучшие танцевальные школы города. Хэдлайнером праздника станет группа «Несчастный случай».


Еще одна сцена разместится в амфитеатре на самой набережной, где пройдут концерты лучших музыкальных коллективов Перми и выступления диджеев. На детской площадке, где оборудуют третью сцену, запланированы спектакли детских театров и настоящее иллюзионное шоу.


В течение дня пермяки смогут принять участие в чемпионате по интеллектуальным играм, творческих мастер-классах, городском флешмобе по созданию открытки и большом танцевальном марафоне «Речные люди».


Ярким событием дня станет парад героев, который возглавят персонажи известных литературных произведений, фильмов и комиксов.


Кроме того, во время праздника будет задействована акватория Камы, которая станет площадкой для необычного арт-объекта и парусной регаты. Вдоль берега, подсвеченные светодиодами, проплывут огромные буквы, которые складываются в философскую фразу «Жизнь течет своим чередом».


Большая зонтичная аллея украсит спуск от лестницы к набережной, на променаде разместится инсталляция «Воздушные люди». Композицию из арт-объектов дополнит «Бабушкин велосипед». Двухколесный велосипед с помощью специального привода будет соединен с вязальной машиной. Каждый пермяк, прокатившись на двухколесном чуде, сможет связать себе на память шарф.


В финале праздника пермяков ждет фейерверк.

 

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От регаты до фейерверка

От регаты до фейерверка 14:28

2 сентября в Перми состоится большой праздник, посвященный Дню пермской набережной. Программа «Большой город на большой реке» станет финальным аккордом в череде культурных событий лета. Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». >>
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