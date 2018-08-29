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Анатолий Литовченко посетил новый кинозал в Увельском поселке
29 августа 2018, 13:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На капремонт старого объекта из Фонда кино направили 7.6 миллионов рублей. Регион добавил еще 2.6 миллиона, в результате кинозал обзавелся свежим ремонтом и новыми креслами, отоплением и проводкой, современной 3D аппаратурой, экраном и возможностью купить билеты через интернет.
Одним из первых зрителей кинозала, которым показали фильм совершенно бесплатно, стал парламентарий Анатолий Литовченко. Он отметил, что кинопленка является пережитком прошлого.
- Приятно, что теперь и мой родной поселок получил мировое качество света и звука, - сказал Анатолий Литовченко. Усилия Фонда кино в числе прочего положительно скажутся на повышении интереса к российскому кино.
Добавим, что новые кинозалы уже открылись в Пласте и Кусе, а в сентябре распахнут свои двери кинотеатры в Троицке, поселках Красногорский и Агаповский. Всего в этом году средства из федерального бюджета получат восемь южноуральских кинозалов.
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