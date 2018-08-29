В Армянске воздух не превышает безопасных показателей - сообщил Роспотребнадзор
29 августа 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
Содержание загрязняющих веществ в воздухе на севере Крыма не превышает безопасных показателей, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, пишут "Аргументы недели-Крым".
В ведомстве сообщили, что забор атмосферного воздуха проведен в контрольных точках на территории села Перекоп, Красноперекопского района, города Армянск, вблизи кислотонакопителя Армянского филиала ПАО «Титановые инвестиции» и города Красноперекопск. По состоянию на 28.08.2018 года результаты исследований на содержание в атмосферном воздухе: ангидрид сернистый, азота диоксид, углерода оксид, кислота серная, хлор, водорода хлорид, водорода фторид, аммиак, сероводород – концентрации не превышают установленных.
В свою очередь местные жители опубликовали видео со странным облаком над Красноперекопском. Они считают, что это облако брома.
Напомним, жители Армянска пожаловались, что в ночь с 23 на 24 августа в городе якобы произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. По словам МИХАЙЛИЧЕНКО, природа вещества и источник выброса сейчас выясняются.
Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.
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