Медведев прокомментировал предложения Путина по пенсионным изменениям

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству как можно скорее представить предложения по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве с учетом заявлений президента Владимира Путина. Обнародованы все предложения Путина по изменению пенсионного законодательства

Глава правительства обратился к кабинету министров с просьбой в максимально сжатые сроки вынести предложения по проекту закона относительно пенсионной системы.

По словам премьера, это серьезная задача, которая потребует от правительства Российской Федерации особо ответственного подхода, передают РИА Новости.