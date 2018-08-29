Медведев прокомментировал предложения Путина по пенсионным изменениям
29 августа 2018, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству как можно скорее представить предложения по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве с учетом заявлений президента Владимира Путина.
Глава правительства обратился к кабинету министров с просьбой в максимально сжатые сроки вынести предложения по проекту закона относительно пенсионной системы.
По словам премьера, это серьезная задача, которая потребует от правительства Российской Федерации особо ответственного подхода, передают РИА Новости.
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