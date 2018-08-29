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Обнародованы все предложения Путина по изменению пенсионного законодательства
29 августа 2018, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 29 августа, состоялось телеобращение президента Российской Федерации Владимира Путина насчет изменений пенсионного законодательства. В общей сложности выступление политика длилось 35 минут.
Глава государства подчеркнул, что ключевой целью нововведений является обеспечение стабильности пенсионной системы в долгосрочной перспективе. Путин обозначил те меры, которые, по его мнению, смогут максимально смягчить изменения для граждан РФ.
- Женщины должны выходить на пенсию не с 63 лет, а с 60. А право на досрочный выход получают многодетные матери.
- Россиянам, которые должны выйти на пенсию в ближайшие два года, предоставят льготу – они смогут оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.
- Власти установят дополнительные гарантии для граждан РФ старшего возраста на рынке труда и будут защищать их интересы.
- Для людей предпенсионного возраста введут особую программу по повышению квалификации, которая будет оплачиваться средствами из федерального бюджета.
- Уровень пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста возрастет с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей с 1 января будущего года.
- Действующие условия назначения пенсий будут сохранены для коренных малочисленных народов Севера.
- Стаж, позволяющий россиянам досрочно выйти на пенсию, будет снижен на три года.
- До завершения реформы пенсионной системы будут сохранены все федеральные льготы, действительные на 31 декабря 2018 года.
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