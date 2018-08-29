Обнародованы все предложения Путина по изменению пенсионного законодательства

В среду, 29 августа, состоялось телеобращение президента Российской Федерации Владимира Путина насчет изменений пенсионного законодательства. В общей сложности выступление политика длилось 35 минут.

Глава государства подчеркнул, что ключевой целью нововведений является обеспечение стабильности пенсионной системы в долгосрочной перспективе. Путин обозначил те меры, которые, по его мнению, смогут максимально смягчить изменения для граждан РФ.