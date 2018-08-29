Хавбек немецкого клуба объяснил, почему не хочет поддерживать ЛГБТ

Полузащитник футбольного клуба «Вольфсбург» Йосип Брекало отказался надевать повязку цветов радуги, которую в новом сезоне чемпионата Германии все капитаны носят в поддержку людей нетрадиционной ориентации.

Двадцатилетний хорват объяснил свой поступок тем, что он воспитан в религиозных традициях. «Если кто-то выбирает другой путь в жизни, это его право, отношусь к этому нормально, потому что это их дело. Но я не должен и не хочу носить особый символ, представляющий убеждения других людей», — заявил футболист.

Отметим, что повязки предлагается надевать только капитанам команд, а Брекало им не является. Такое заявление он, видимо, решил сделать просто на всякий случай. В итоге повязку надел француз Жозуа Гилавоги, а Брекало многие обвинили в нетолерантности.