Путин в ходе телеобращения объявил о смягчении пенсионной реформы
29 августа 2018, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телевизионного обращения сообщил о смягчении пенсионной реформы. Политик также заявил, что в бюджете страны есть ресурсы для пополнения ПФР.
Путин подчеркнул, что власти намерены повышать пенсионный возраст постепенно, чтобы граждане могли адаптироваться к новым условиям. Кроме того, планируется снизить выход на пенсию для женщин с 63 лет, как предлагалось ранее, до 60 лет.
Российский лидер также отметил, что чем позже пенсионные изменения будут внесены, тем более жесткими они будут. Именно поэтому Путин призвал россиян с пониманием отнестись к данному нововведению.
Глава государства добавил, что в грядущие семь-десять лет Россия сможет продолжать работу по индексации пенсий в установленные сроки.
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