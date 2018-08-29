Путин в ходе телеобращения объявил о смягчении пенсионной реформы

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телевизионного обращения сообщил о смягчении пенсионной реформы. Политик также заявил, что в бюджете страны есть ресурсы для пополнения ПФР.

Путин обозначит свою позицию по пенсионным изменениям в ходе телеобращения

Путин подчеркнул, что власти намерены повышать пенсионный возраст постепенно, чтобы граждане могли адаптироваться к новым условиям. Кроме того, планируется снизить выход на пенсию для женщин с 63 лет, как предлагалось ранее, до 60 лет.

Российский лидер также отметил, что чем позже пенсионные изменения будут внесены, тем более жесткими они будут. Именно поэтому Путин призвал россиян с пониманием отнестись к данному нововведению.

Глава государства добавил, что в грядущие семь-десять лет Россия сможет продолжать работу по индексации пенсий в установленные сроки.