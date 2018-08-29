Семь новых станций Калининско-Солнцевской линии метро могут открыть уже завтра
29 августа 2018, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
Новый участок Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена может быть открыт уже в четверг, 30 августа. Согласно последней информации, все строительные работы на данном отрезке завершены.
Накануне финальный тестовый поезд состоялся по участку от станции "Раменки" до станции "Рассказовка", передает сегодня портал m24.ru.
Торжественная церемония открытий станций "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" должно состояться завтра. На мероприятии ожидается присутствие мэра столицы Сергея Собянина.
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