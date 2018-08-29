Семь новых станций Калининско-Солнцевской линии метро могут открыть уже завтра

Новый участок Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена может быть открыт уже в четверг, 30 августа. Согласно последней информации, все строительные работы на данном отрезке завершены.

Минтранс позволил перевозить в метро детей в колясках

Накануне финальный тестовый поезд состоялся по участку от станции "Раменки" до станции "Рассказовка", передает сегодня портал m24.ru.

Торжественная церемония открытий станций "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" должно состояться завтра. На мероприятии ожидается присутствие мэра столицы Сергея Собянина.