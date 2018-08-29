СМИ: Россияне не узнали Дмитрия Медведева

Премьер-министр Дмитрий Медведев после двухнедельного отсутствия провел первую рабочую встречу. Глава российского правительства встретился с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

Она состоялась накануне, 28 августа, в подмосковной резиденции «Горки». Информация об этом, а также фото рабочего рандеву опубликованы на сайте правительства РФ.

Как ранее сообщали АН, в ходе разговора обсуждалась, в частности, готовность школ региона к началу нового учебного года, а также реализация программы создания новых мест в детских садах.

Однако не тема и не вопросы, поднимаемые в ходе беседы, вызвали горячее обсуждение у миллионов россиян. Главное внимание было уделено внешнему виду премьера.

Как сообщает Рамблер, по мнению пользователей Сети, глава правительства несколько располнел, его прическа и уши выглядят иначе. Некоторые даже сочли, что на фото не Медведев, а его двойник.

Напомним, несколько мероприятий в рабочем графике премьер-министра РФ были отменены, по заверениям Белого дома, из-за травмы, полученной во время занятий спортом.

Видео опубликовано информационным порталом Мир 24.