В Москве уровень сероводорода превысил норму в пять раз

"Мосэкомониторинг" зафиксировал в среду, 29 августа, превышение содержания сероводорода в воздухе на востоке столицы в 4,9 раза. Информация размещена на официальном сайте ведомства. Синоптики: температура в Москве может второй день подряд побить рекорд

Отмечается, что превышение было зафиксировано в районе Жулебино. По данным на начало пятого утра, концентрация сероводорода в воздухе составила 0,0398 мг/куб.м.

Также уровень сероводорода был незначительно превышен в Печатниках и Рязанском районе. Что стало причиной загрязнения воздуха в столице - пока не уточняется.