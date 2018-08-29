В Москве уровень сероводорода превысил норму в пять раз
29 августа 2018, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
"Мосэкомониторинг" зафиксировал в среду, 29 августа, превышение содержания сероводорода в воздухе на востоке столицы в 4,9 раза. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что превышение было зафиксировано в районе Жулебино. По данным на начало пятого утра, концентрация сероводорода в воздухе составила 0,0398 мг/куб.м.
Также уровень сероводорода был незначительно превышен в Печатниках и Рязанском районе. Что стало причиной загрязнения воздуха в столице - пока не уточняется.
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