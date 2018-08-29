Год назад мы встречались с журналистом, сотрудникои издательства «ГранадаПресс», автором романа «Лифт в Доме Эшера» Олегом Синицыным, и брали интервью по поводу его произведения. Тогда роман еще не был опубликован, но его обсуждали в Союзе писателей, на страницах газет… автор еще не знал, где опубликует роман. В середине лета он появился как электронная книга в интернет-магазинах, в частности, на Google.

О романе Олега Синицына «Лифт в Доме Эшера»

Год назад мы встречались с журналистом, сотрудникои издательства «ГранадаПресс», автором романа «Лифт в Доме Эшера» Олегом Синицыным, и брали интервью по поводу его произведения. Тогда роман еще не был опубликован, но его обсуждали в Союзе писателей, на страницах газет… автор еще не знал, где опубликует роман. В середине лета он появился как электронная книга в интернет-магазинах, в частности, на Google.

– Чешское издательство «Animedia» в 2016 году опубликовало ваш роман «Лист Мёбиуса», и вот спустя два года – «Лифт в Доме Эшера». Но помнится, вы собирались обращаться и в другие издательства?

– Получилось так, что «Animedia» само предложило продолжить сотрудничество. Они взяли не только роман, но и сказку «О Еноте, который играл на гитаре». Жду и ее издания. Это издательство импонирует мне тем, что внимательно и глубоко работает с текстом. Плюс великолепная эрудиция сотрудников. Несколько месяцев они изучали роман, потом прислали текст с правками. Эти правки у меня вызвали много вопросов. Они не касались содержания, они касались, в основном, знаков препинания, заглавных букв и буквы «ё»! Редактор-корректор упорно ставил двоеточия и запятые вместо моих авторских тире… А букву ё почему-то везде убрал. Тогда как я это делал всегда в текстах для газеты, но для романа возрождал многострадальную букву. И много других мелочей. Например, названия голландских местечек я писал в голландской транскрипции с удвоенными гласными.









– Мы много говорим о процессе и ситуации вокруг самого романа. И, как я понимаю, с ним познакомилась лишь небольшая группа рецензентов из числа друзей, коллег, экспертов. Основному читателю еще предстоит познакомиться с книгой. Так о чем она, если можно о ней сказать в двух словах…

– Не хочу уподобляться билетерше кинотеатра из анекдота. Когда ловкая парочка проникает в зал без билетов, чтобы в полной мере насладится кинодетективом, билетерша подходит к ней и объявляет на весь зал: «Убийца – шофер директора!» Как можно в двух словах рассказать , например, о вашей жизни? Жил и работал? Для чего жил? Чтобы работать? Или работал, чтобы жить? Уже в двух словах не получается. Есть официальный краткий анонс романа: «Странным образом Глеб, Игорь и Алексей оказываются запертыми в лифте только что отстроенной и незаселенной десятиэтажки. Они пытаются сбежать из западни. И тут начинаются удивительные приключения - на них нападают люди в черном, индейцы Кечуа, звероподобные существа и даже инопланетяне. По пути они пересекаются со своими женами и детьми... и, в конце концов, попадают в Дом-музей художника Морица Эшера, который открывает им загадки четвертого измерения. Во всех событиях замешан таинственный стержень Ала-Бмаш из Тибета. Его сила поражает воображение. Но главное действующее лицо использует его только для того, чтобы объединить свою "расчетверившуюся" личность. Роман-покаяние, в котором происходит "ремонт" памяти, в котором прошлое, настоящее и будущее переплелись в одно целое».

– Приключение? Может, это и есть ключевое слово?

– Приключение присутствует. И оно происходит в лифте. Понимаете, большинство людей считает, что приключения происходят где-то там: на яхте с парусами в синем море, в таинственных и глубоких пещерах, среди пирамид и в непроходимых джунглях. Я решил опровергнуть это заблуждение. В обыкновенном лифте с вами может произойти очень много чего! Без этой приключенческой и фантастической канвы произведение потеряло бы некую сочность. Но о чем роман – не могу сказать даже я. «А! – сказала одна читательница, ждавшая фэнтези и только фэнтези. – это же роман о любви!». «Так это же ,скорее всего, ваша биография!» - сказала вторая читательница. «Много войны и мало мира! – сказала третья читательница. – А я еще в школе, читая Льва Толстого «Войну и мир», пропускала войну и читала только про мир».









– В романе присутствуют челябинские прототипы. Это так? И насколько наш Челябинск присутствует в романе?

– Да роман пропитан Челябинском! Не в смысле того, что прописаны улочки и скверы, архитектура и суровые уральские характеры. Нет. Я приверженец немного другого рода литературы. Проблема идентичности меня волнует больше всего. И неважно, в каком городе страны ты живешь. С другой стороны, если большая часть твоей жизни прошла в Челябинске, то, как автору уйти от тех людей и той атмосферы, что его окружают? Пять или шесть человек точно узнают себя в романе. Разумеется, под чужими именами. А про главного прототипа - Владимира Орличкина – а в миру – Владимира Филичкина мы говорили еще год назад. Яркая, колоритная фигура, выполняющая в романе роль шамана. Неожиданно? Да он и сам этого не ожидал! В начале разговора мы говорили про скрупулезного редактора-корректора из чешского издательства. Так вот, он упорно исправлял имя Еврипиди на Еврипида. Я ему написал, что Еврипиди – это составное имя из Еврепида и Кальпиди – известного уральского поэта. Корректор погуглил и успокоился. И опять же в какой-то части роман, конечно, о наших современниках. Эта книга не о далеком средневековье или Древней Руси. Но я считаю, что мозаика событий, представленная в ней, направлена на включение личных ассоциативных впечатлений. Что такое текст? Это собранные в кучу буквы. Они оживают тогда, когда появляется читатель. Читатель разный, у каждого своя неповторимая жизнь. Я же вижу, кого и что волнует в первую очередь. Того же Филичкина главы про войну в Чечне, моя однокурсница, редактор газеты из Екатеринбурга, поблагодарила меня за открытие художника Мориса Эшера. Поэта Яниса Грантса заинтересовали строки про «любовницу» писателя Фадеева. Одних интересуют сюрреалистические главы, других – эротические, третьих – реалистические. Поэтому роман имеет оценку и как сюрреалистический, и как продукт постреализма. А издательство «Animedia» разместило его под рубрикой «Городское фэнтези».

– И все же какая цементирующая идея присутствует в произведении?

– Что ж вы, братец, опять про рыбу деньги… Я не люблю морализма, нравоучений, пафоса. Даже когда писал стихи – избегал пафоса, хотя, наверное, в поэзии он необходим. В прозе у меня нет такого: «Так вот и мы, люди, должны поступать также, как этот святой человек!» Но знаете что? Я ловил себя на мысли при написании романа, что одна из библейских истин ненавязчиво, но проникает в сознание. «Возлюби ближнего, как самого себя». Четыре героя романа имеют разные профессии, разный возраст, разных жен и детей, и, можно сказать, разные привязанности и все остальное. Они спорят, дерутся, ревнуют… Но если выйти из рамок романа на планетарный уровень, то тут и появится скрытый пафос: все мы из одного теста, у нас руки и ноги, глаза и уши, и в бане мы все равны! Потому что Бог создал нас по своему образу и подобию. Зачем же друг друга терзать и убивать? Но только не подумайте, что в романе проповедуются христианские заповеди. Это роман о…

– Четвертом измерении?

– И о четвертом измерении тоже!