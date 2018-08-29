Синоптики: температура в Москве может второй день подряд побить рекорд
29 августа 2018, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики полагают, что жара, установившаяся в Москве, может второй день подряд побить рекорд. Погода в столице, зафиксированная в минувший вторник, 28 августа, стала рекордной за минувшие 49 лет.
Накануне, согласно информации метеорологов, столбики термометров в городе превышали отметку плюс 30 градусов по Цельсию, передает РИА "Новости".
В среду специалисты не исключили повторения подобного рекорда. Ожидается, что и сегодня температура воздуха будет выше 30 градусов, что выше климатической нормы для данного времени на 10 градусов. Жителям Москвы рекомендуется надевать светлую одежду и головные уборы, а также иметь при себе воду.
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