Жителей Московской области в среду утром предупредили о тумане

Жителей Московской области утром в среду, 29 августа, предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Информацию о густом тумане в Подмосковье ранее распространили в интернете сотрудники МЧС.

Согласно последним данным специалистов, сегодня утром местами в области ожидается туман, вследствие чего видимость будет ограничена 200-500 метрами.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, из-за данного метеорологического явления в Подмосковье может увеличиться число дорожно-транспортных происшествий, а движение машин в целом может быть затруднено. Водителей призывают быть максимально внимательными.