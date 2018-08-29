Жителей Московской области в среду утром предупредили о тумане
29 августа 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
Жителей Московской области утром в среду, 29 августа, предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Информацию о густом тумане в Подмосковье ранее распространили в интернете сотрудники МЧС.
Согласно последним данным специалистов, сегодня утром местами в области ожидается туман, вследствие чего видимость будет ограничена 200-500 метрами.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, из-за данного метеорологического явления в Подмосковье может увеличиться число дорожно-транспортных происшествий, а движение машин в целом может быть затруднено. Водителей призывают быть максимально внимательными.
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