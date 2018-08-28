Правозащитники пожаловались Путину на угрозы Кадырова

Правозащитники пожаловались Владимиру Путину на угрозы главы Чени Романа Кадырова. Они написали открытое письмо президенту и попросили повлиять на действия главы республики.

Авторами обращения выступили международные правозащитные организации. Они утверждают, что Кадыров приравнял правозащитников к террористам и не только пообещал ограничить им доступ в республику, но и угрожают общественным деятелям физической расправой. «На протяжении последних десяти лет руководство республики и лично Рамзан Кадыров подавляют малейшие проявления инакомыслия, в особенности прицельно преследуя правозащитников: непосредственно или через третьих лиц, действующих при полной безнаказанности, власти практикуют в отношении них угрозы, нападения и убийства, имели место случаи поджога офисов правозащитных организаций», - написано в обращении.

Правозащитники написали, что сталкиваются с негативным отношением со стороны официальных властей, а подчас и с откровенным проявлением враждебности. В рамках борьбы с терроризмом силовые структуры в республики подавляют любое проявление инакомыслия, «совершают многочисленные серьезные нарушения прав человека, включая незаконное лишение свободы, пытки и другое недозволенное обращение, внесудебные казни и насильственные исчезновения».

Правозащитники также напомнили, что Чеченская Республика является субъектом Российской Федерации, и на ее территории должны действовать российские законы и международные обязательства в области защиты прав человека.