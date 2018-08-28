Аксёнов подвёл итоги туристического сезона в Крыму

Сергей Аксёнов подвёл предварительные итоги туристического сезона в Крыму. Глава Крыма привёл данные по поступлению налогов на 15 июля. По сведениям Аксёнова, только прямых поступлений, не учитывая косвенных, уже на 30 процентов больше, чем было в прошлом году на эту же дату. Зачем украинские туристы едут в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что туристический сезон в Крыму состоялся, - сообщает РИА Новости.

Отметим, впереди в Крыму бархатный сезон.

На полуостров активно едут и украинские туристы. Уже отдохнули на курорте около миллиона человек.

Туристы из Украины этим летом едут в Крым посмотреть Крымский мост, построенный через Керченский пролив и соединивший полуостров с Кубанью, и за безопасным и комфортабельным отдыхом на Черном море.