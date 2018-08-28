В Зеленограде школьница избила ровесницу, задевшую ее плечом

В московском микрорайоне Зеленоград 14-летняя школьница избила свою ровесницу, задевшую ее плечом.

Избитая девочка обратилась в детскую поликлинику. На лице у нее гематомы, а врачи подозревают у пострадавшей еще и сотрясение мозга.

Инцидент произошел в понедельник, 27 августа, вечером. По закону, если в поликлинику обращается несовершеннолетний со следами избиения, медики сообщают в полицию.

Девочка, обратившаяся за медицинской помощью, рассказала, что вместе с подругой проходила мимо детской школы искусств им. С.Дягилева в корп. 1453 и случайно столкнулась плечами с другими девочками. Одна из них разозлилась и дважды ударила пострадавшую по голове, - сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данному факту в полиции проводят проверку.