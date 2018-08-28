В Зеленограде школьница избила ровесницу, задевшую ее плечом
28 августа 2018, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]
В московском микрорайоне Зеленоград 14-летняя школьница избила свою ровесницу, задевшую ее плечом.
Избитая девочка обратилась в детскую поликлинику. На лице у нее гематомы, а врачи подозревают у пострадавшей еще и сотрясение мозга.
Инцидент произошел в понедельник, 27 августа, вечером. По закону, если в поликлинику обращается несовершеннолетний со следами избиения, медики сообщают в полицию.
Девочка, обратившаяся за медицинской помощью, рассказала, что вместе с подругой проходила мимо детской школы искусств им. С.Дягилева в корп. 1453 и случайно столкнулась плечами с другими девочками. Одна из них разозлилась и дважды ударила пострадавшую по голове, - сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данному факту в полиции проводят проверку.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес