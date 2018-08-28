Путин обратится к россиянам по важной теме пенсий 29 августа в 12:00
28 августа 2018, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил время начала телеобращения президента РФ Владимира Путина, посвященного изменениям в пенсионном законодательстве, к гражданам России. Выступление Путина начнется в 12 часов 29 августа, его покажут по телевидению.
28 августа глава государства провёл в Омске совещание по вопросам социально-экономического развития.
Путин отметил, что предлагаемая Правительством РФ реформа пенсионной системы - наиболее острая на сегодняшний день тема.
Он напомнил, что Правительство выступило с инициативой проведения реформы в сфере пенсионного обеспечения, внесло в Госдуму соответствующий проект, который принят парламентом в первом чтении.
"Безусловно, это всё ожидаемо и вызвало достаточно острые дискуссии в обществе", - подчеркнул Путин.
Как отметил президент, "понятно: для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста крайне важная и чувствительная и вряд ли может кому-то понравиться".
Но в то же время необходимо учитывать реальную ситуацию в экономике, на рынке труда, понимать, что ждёт страну через 10, 20, даже через 30 лет.
С участниками совещания Путин обсудил, какие корректировки в законопроект они предлагают внести.
Он подчеркнул, что в Правительстве при подготовке законопроекта руководствовались жёсткими экономическими, финансовыми, демографическими расчётами. "Так и должно быть – это важно и необходимо", - подчеркнул он.
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