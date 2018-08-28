Желание похудеть может довести крымчанку до тюрьмы

Уголовное дело и серьезный срок грозит жительнице Крыма за страстное желание похудеть. В лекарствах, которые женщина заказала за границей в надежде обрести стройность, обнаружено сильнодействующее вещество, запрещенное в России.

Художнику дали 11 лет тюрьмы за попытку ввезти в Россию литр перуанской настойки

В одном из почтовых от делений было обнаружено международное отправление с лекарственным препаратом для похудения. При изучении содержимого посылки правоохранители выявили блистеры с надписью Maurers, в которых находились 360 капсул зеленого цвета. Надпись на упаковке указывала, что капсулы в блистерах – фермент для удаления жира, сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

В капсулах, которые были направлены на экспертизу, было обнаружено сильнодействующее вещество – сибутрамин. Это анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения. Оно относится к группе препаратов для лечения ожирения, однако в 2010 году было запрещено в странах Европейского сообщества, поскольку были обнародованы результаты исследований побочных эффектов лекарства, в числе которых проблемы для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Общая масса 360 капсул, содержащих в своем составе сибутрамин, составила 162 грамма. Теперь крымчанке придется ответить за контрабанду сильнодействующих веществ, запрещенных к употреблению и распространению в стране.

Напомним, мы уже писали, что это не первый случай, когда россиянам грозят серьезные сроки за контрабанду сильнодействующих препаратов. Недавно Домодедовский суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима художника, который пытался за попытку провезти в Россию перуанскую настойку, содержащую галлюциноген диметилтриптамин.