Названо имя убитого при нападении на воинский эшелон, направлявшийся на учения

При нападении на воинский эшелон, направлявшийся на учения "Восток-2018", был убит 29-летний Антон Жданов. ЧП произошло в Забайкальском крае. Воинский эшелон, на который в ночь на понедельник совершено нападение на железнодорожной станции Петровский Завод в Забайкалье, перебрасывал военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) на учения.

Неизвестные попытались напасть на караул воинского эшелона на станции Петровский Завод. Часовой сделал предупредительный выстрел в воздух. Но после того, как злоумышленники не отреагировали, один из нападавших был застрелен.

Представители ВВО отметили, что "применение оружия часовым на посту соответствовало положениям устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ".

В администрации города Петровск-Забайкальский, на территории которого находится станция, уточнили, что погибший мужчиа в 1989 года рождения был связан с криминалом. В день, когда произошло ЧП, он отмечал свой день рождения в кафе недалеко от железнодорожного вокзала. По данным региональных СМИ, в результате конфликта на вокзале два солдата получили ранения, - сообщает ТАСС.

Международные учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части ВДВ, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.