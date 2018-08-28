Владимир Путин озвучит свое мнение по поводу изменений в пенсионной системе

Уже завтра, 29 августа, глава государства Владимир Путин обещал озвучить свое мнение по поводу изменений в пенсионной системе. Напомним, что все предложенные варианты ему не понравились.

Добавим, что закон об изменениях в пенсионной системе был принят в первом чтении, в данный момент все регионы активно вносят свои предложения, которые могут войти в основу поправок.

Как уточнил президент России, преобразования необходимы для того, чтобы пенсионная система страны соответствовала реалиям сегодняшнего дня, была "финансово устойчивой на десятилетия вперед", чтобы такие изменения обеспечивали "достойное качество жизни, защищали нынешнее и будущее поколение наших граждан".