Песков не знает, какого производителя и бренда носит куртку Путин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о производителе куртки, в которую на отдыхе в Туве был одет Владимир Путин. Фото и видеозаписи отдыха российского президента в Туве попали в Интернет. Опубликовано видео отдыха Путина в Туве

В соцсетях начали обсуждать, что президент на отдыхе куртку известного американского бренда, на которую наложили нашивку с логотипом марки "Армия России".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о подобных публикациях.

На сайте Кремля сообщается, что перед рабочей поездкой в Кемеровскую область Президент провёл выходные в Республике Тыве, на Енисее. В понедельник Песков уточнил, что минувшие выходные Путин провел на отдыхе в Республике Тыва вместе с главой Минобороны Сергееи Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.

























В прошлом году Владимир Путин отдыхал в Тыве пару дней перед поездкой в Благовещенск. Тогда Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro.