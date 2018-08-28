Песков не знает, какого производителя и бренда носит куртку Путин
28 августа 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о производителе куртки, в которую на отдыхе в Туве был одет Владимир Путин. Фото и видеозаписи отдыха российского президента в Туве попали в Интернет.
В соцсетях начали обсуждать, что президент на отдыхе куртку известного американского бренда, на которую наложили нашивку с логотипом марки "Армия России".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о подобных публикациях.
На сайте Кремля сообщается, что перед рабочей поездкой в Кемеровскую область Президент провёл выходные в Республике Тыве, на Енисее. В понедельник Песков уточнил, что минувшие выходные Путин провел на отдыхе в Республике Тыва вместе с главой Минобороны Сергееи Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.
В прошлом году Владимир Путин отдыхал в Тыве пару дней перед поездкой в Благовещенск. Тогда Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro.
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