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Начинающий водитель сбил женщину в Чехове

28 августа 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Начинающий водитель сбил женщину в Чехове
globallookpress.com

В Чехове сбил женщину начинающий водитель. Она переходила пешеходный переход и никаких правил не нарушала. На дороге женщину заметил местный житель.

По словам очевидца, он заметил лежащую женщину возле остановки «Шведский». Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Скорее всего, ее сбил водитель на Renault, который недавно получил права. Состояние женщины пока уточняется.

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Валентин Гафт: я доживаю, мне осталось мало

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Легендарный российский актер Валентин Гафт сделал заявление, которое напугало его поклонников. По словам артиста, который в последнее время плохо себя чувствует, "ему осталось мало" и он это понимает.

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Кремль убежден в необходимости проведения военных учений

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Украина анонсировала «неприятные сюрпризы» для России

Украина готовит ряд инициатив для выступления на Генассамблее ООН, которые станут "неприятными сюрпризами" для России. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

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Машины люкс-класс и личные охранники в райдере коммуниста Грудинина

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Telegram готов раскрывать данные пользователей спецслужбам

Telegram готов раскрывать данные пользователей спецслужбам

Сегодня стало известно, что мессенджер Telegram готов предоставлять спецслужбам данные пользователей. Об этом сообщается в обновленной политике конфиденциальности, появившейся на сайте мессенджера.

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Премьер-министр Италии намерен осенью посетить Россию

Премьер-министр Италии намерен осенью посетить Россию

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Жена Александра Кержакова вернула себе девичью фамилию

Жена Александра Кержакова вернула себе девичью фамилию

Супруга известного футболиста Александра Кержакова вернула себе девичью фамилию. Не так давно 25-летняя дочь бывшего председателя заксобрания Санкт-Петербурга пережила тяжелый нервный срыв.

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ФАС признала маленькую женскую грудь «физическим недостатком»

ФАС признала маленькую женскую грудь «физическим недостатком»

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Пророчество русского монаха XVII века о «появлении Нибиру» опубликовали в сети

Пророчество русского монаха XVII века о «появлении Нибиру» опубликовали в сети

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Нацбанк Украины рассчитывает на получение осенью транша МВФ в размере $2 млрд

Глава Национального банка Украины Олег Чурий во вторник, 28 августа, заявил, что уже грядущей осенью страна может получить транш в размере 2 миллиардов долларов от Международного валютного фонда.

//В мире

В Германии появилась золотая статуя президента Турции Эрдогана

В Германии появилась золотая статуя президента Турции Эрдогана

В немецком городе Висбаден, федеральная земля Гессен, появилась золотая статуя турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующая информация была опубликована во вторник, 28 августа, в СМИ.

//Новости Redtram

//В мире

Мирный житель‍ погиб в Докучаевске под обстрелом ВСУ

Мирный житель‍ погиб в Докучаевске под обстрелом ВСУ

Сегодня утром был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ с применением ПТУР по направлению Новотроицкое - Докучаевск. Прямым попаданием противотанковой управляемой ракеты был уничтожен грузовик БелАЗ.

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Ученые тщательно обследовали пещеру, найденную у трассы "Таврида" в Крыму

Ученые тщательно обследовали пещеру, найденную у трассы "Таврида" в Крыму

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Путин обозначит свою позицию по пенсионным изменениям в ходе телеобращения

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Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов «для наилучшего раскрытия социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации этих регионов. О предложении размышляет Николай РЫЖКОВ...

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Физики создали первую в мире модель машины времени

Физики создали первую в мире модель машины времени

Физикам удалось разработать первую в мире математическую модель машины времени. Об этом сообщила группа ученых из Университета Британской Колумбии в Канаде и Университета штата Мэриленд в США.

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Жена Александра Овечкина показала новое фото маленького сына

Жена Александра Овечкина показала новое фото маленького сына

Супруга хоккеиста Александра Овечкина вчера продемонстрировала новую фотографию новорожденного сына, которого назвали Сергеем. Анастасия Шубская впервые стала матерью всего десять дней назад.

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Украинская армия подбила карьерный самосвал из ПТУР

Украинская армия подбила карьерный самосвал из ПТУР

Водитель погиб на месте. Машина сгорела. Украинские военнослужащие расстреляли карьерный грузовик, который перевозил известняк. Карьерный самосвал Белаз работал на карьере под Докучаевском. Город находится в зоне боевых действий.

//В мире

Выложено видео атаки ВСУ против ополченцев «в честь Дня независимости Украины»

Выложено видео атаки ВСУ против ополченцев «в честь Дня независимости Украины»

Пресс-служба армии самопровозглашенной ДНР опубликовала видео, на котором запечатлен обстрел позиций ополченцев, расположенных в районе поселка Ленинское. Ролик доступен для просмотра в интернете.

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Рябков: позиция США в отношении Ирана является шантажом

Рябков: позиция США в отношении Ирана является шантажом

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал важное заявление. По словам российского дипломата, действия руководства США по отношению к Ирану являются настоящим шантажом.

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Возле Тихой бухты в Коктебеле жители нашли фундаменты стен средних веков

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Два человека в Челябинской области погибли в ДТП с грузовиком

Два человека в Челябинской области погибли в ДТП с грузовиком

Скончались двое из девяти пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с грузовиком МАЗ, который врезался в стоящий микроавтобус Volkswagen Crafter в Челябинской области.

//Происшествия

Из квартиры в Москве сбежали 18 ядовитых змей

Из квартиры в Москве сбежали 18 ядовитых змей

На Ленинском проспекте в Москве из квартиры сбежали около двадцати змей. Согласно последней информации специалистов, большинство пресмыкающихся, которые выбрались на волю, являются ядовитыми.

//Общество

Статистика: сколько граждан России занимаются спортом?

Статистика: сколько граждан России занимаются спортом?

Специалисты ВЦИОМ провели опрос среди населения, направленный на выявление отношения к занятиям спортом. В нем по случайной выборке приняли участие порядка 1600 россиян не моложе 18 лет.

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"Нападение" кота на тюленя рассмешило пользователей соцсетей

"Нападение" кота на тюленя рассмешило пользователей соцсетей

Кошки довольно часто становятся героями самых забавных роликов в интернете. И в этот раз видеозапись, на которой кот "нападает" на тюленя, рассмешила пользователей социальных сетей во всем мире.

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Россия расширила группировку кораблей у берегов Сирии

Россия расширила группировку кораблей у берегов Сирии

Минобороны РФ продолжает наращивать в Средиземном море мощную группировку боевых кораблей. В ее состав уже входит 10 судов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", и две подводные лодки.

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Под Кировом многодетная семья попала в ДТП из-за кабана на дороге, погиб ребенок

Под Кировом многодетная семья попала в ДТП из-за кабана на дороге, погиб ребенок

Под Кировом многодетная семья во вторник попала в ДТП из-за выбежавшего на дорогу кабана. Согласно последней информации управления МВД России по Кировской области, в ходе аварии погиб ребенок.

//Политика

Политолог раскрыл самое опасное для США «оружие» Москвы в санкционной войне

Политолог раскрыл самое опасное для США «оружие» Москвы в санкционной войне

Названо самое эффективное «оружие» Российской Федерации в санкционном противостоянии с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал отечественный политолог Дмитрий Журавлев.

//Общество

В России анонсированы самые масштабные военные учения со времен Брежнева

В России анонсированы самые масштабные военные учения со времен Брежнева

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал самые масштабные военные учения со времен Леонида Брежнева. Согласно последней информации, в учебных мероприятиях примут участие около 300 тысяч военных.

//Политика

СМИ: сегодня Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы

СМИ: сегодня Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 28 августа, в ходе поездки главы государства в Новосибирскую и Омскую области, может объявить о мерах по смягчению пенсионной реформы.

//Культура

Чем Дом музыки порадует в день города

Чем Дом музыки порадует в день города

Московский международный Дом музыки приглашает гостей и жителей Замоскворечья отметить главный столичный праздник – День города Москвы. 8 сентября все желающие смогут принять участие в конкурсах, мастер-классах, интерактивных шоу-программах, а завершением вечера станет праздничный концерт с участием известных артистов.

//Экономика

Биржа: утро вторника доллар начал падением

Биржа: утро вторника доллар начал падением

По данным Московской биржи, курс доллара утром во вторник, 28 августа, снизился по сравнению с цифрой закрытия предыдущих торгов. Евро, в свою очередь, также начал день с удешевления. Курс доллара опустился на 4 копейки и составил 67,48 руб, а курс евро - на 3 копейки и установился на уровне 78,84 руб.

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Рябков заявил о возможности встречи Лаврова и Помпео в Нью-Йорке

Рябков заявил о возможности встречи Лаврова и Помпео в Нью-Йорке

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник сделал важное заявление. По словам дипломата глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео могут встретиться.

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Лавров назвал политическую систему США "посмешищем"

Лавров назвал политическую систему США "посмешищем"

В интервью словацкой газете «Правда» глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос по поводу обвинений Агентства интернет-исследований во вмешательстве в президентские выборы в Соединенных штатах.

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В Индонезии вновь произошло мощное землетрясение

В Индонезии вновь произошло мощное землетрясение

Утром во вторник стало известно, что на индонезийской части острова Тимор произошло мощное землетрясение. Об этом 28 августа сообщили сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

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Журналист рассказал об имеющейся у РФ возможности остановить войну в Донбассе

Журналист рассказал об имеющейся у РФ возможности остановить войну в Донбассе

Российская Федерация может остановить вооруженный конфликт на востоке Украины, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение высказал отечественный журналист Александр Сладков.

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СМИ: Дмитрий Шепелев познакомил пятилетнего сына с возлюбленной

СМИ: Дмитрий Шепелев познакомил пятилетнего сына с возлюбленной

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев свой отпуск провел в Италии. Согласно последней информации источников, в поездке знаменитость сопровождали пятилетний сын Платон и возлюбленная Екатерина.

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