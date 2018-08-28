Начинающий водитель сбил женщину в Чехове

В Чехове сбил женщину начинающий водитель. Она переходила пешеходный переход и никаких правил не нарушала. На дороге женщину заметил местный житель.

По словам очевидца, он заметил лежащую женщину возле остановки «Шведский». Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Скорее всего, ее сбил водитель на Renault, который недавно получил права. Состояние женщины пока уточняется.