«Яндекс» пока не хочет комментировать возможную блокировку

Как сообщают эксперты, в "Яндексе" отказались давать комментарии по поводу возможной блокировки Роскомнадзором.

Как сообщает НСН, через три дня «Яндекс» может быть заблокирован. По решению Мосгорсуда он должен удалить ссылки на пиратские сайты к вечеру 30 августа.

В настоящее время "Яндекс" комментарии по данному поводу давать отказывается.