«Яндекс» пока не хочет комментировать возможную блокировку
28 августа 2018, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, в "Яндексе" отказались давать комментарии по поводу возможной блокировки Роскомнадзором.
Как сообщает НСН, через три дня «Яндекс» может быть заблокирован. По решению Мосгорсуда он должен удалить ссылки на пиратские сайты к вечеру 30 августа.
В настоящее время "Яндекс" комментарии по данному поводу давать отказывается.
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