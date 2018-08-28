На Байкале значительно вырос уровень воды

Как сообщают эксперты, уровень воды в озере Байкале значительно увеличился. По состоянию на 27 августа он составляет 456 метров 65 сантиметров.

На территории Иркутской области в бассейнах озера Байкал и реки Ангара водность средняя. В республике Бурятия из-за угрозы обрушения береговой линии реки Муя (из-за паводковых вод и разрушения расположенного на берегу жилого дома в поселке) введен режим ЧС. Об этом сообщает Телеинформ.