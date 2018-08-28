//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Красота мамы Риты Дакоты сразила пользователей соцсети
- Дочь Мишулина забрала приборы после обеда с Еремеевым и тайно сделала ДНК-тест
- Жена Александра Кержакова вернула себе девичью фамилию
- Жена Александра Овечкина показала новое фото маленького сына
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
На Байкале значительно вырос уровень воды
28 августа 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, уровень воды в озере Байкале значительно увеличился. По состоянию на 27 августа он составляет 456 метров 65 сантиметров.
На территории Иркутской области в бассейнах озера Байкал и реки Ангара водность средняя. В республике Бурятия из-за угрозы обрушения береговой линии реки Муя (из-за паводковых вод и разрушения расположенного на берегу жилого дома в поселке) введен режим ЧС. Об этом сообщает Телеинформ.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Наука
Путин убежден, что Россия может совершить технологический прорыв
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Шойгу: в Сирию скоро могут вернуться около миллиона беженцев
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Адвокат Петросяна высказался о предполагаемой беременности его помощницы
//В мире
СМИ обозначили возможный срок полного исчезновения населения современной Украины
//Новости партнеров
Дочь Мишулина забрала приборы после обеда с Еремеевым и тайно сделала ДНК-тест
//Криминал
В Москве 18 человек задержаны после дорожного конфликта со стрельбой
//Общество
//Общество
Машины люкс-класс и личные охранники в райдере коммуниста Грудинина
//Новости СМИ2
//Политика
//Общество
ФАС признала маленькую женскую грудь «физическим недостатком»
//В мире
Нацбанк Украины рассчитывает на получение осенью транша МВФ в размере $2 млрд
//Новости Redtram
//В мире
//Общество
Путин обозначит свою позицию по пенсионным изменениям в ходе телеобращения
//live
«Не надо забывать, что Россия - федеративное и многонациональное устройство!»
//Наука
//Общество
//В мире
//Общество
Возле Тихой бухты в Коктебеле жители нашли фундаменты стен средних веков
Два человека в Челябинской области погибли в ДТП с грузовиком
//Общество
//Армия
//Политика
Политолог раскрыл самое опасное для США «оружие» Москвы в санкционной войне
//Политика
СМИ: сегодня Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы
//Культура
Чем Дом музыки порадует в день города
Биржа: утро вторника доллар начал падением
//Политика
//В мире
Журналист рассказал об имеющейся у РФ возможности остановить войну в Донбассе