МВД призывает увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте в 20 раз

Заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Василий Ярцев заявил, что ведомство предлагает увеличить штраф за переход железной дороги в неположенном месте.

Сотрудники МВД не раз утверждали, что санкция за пересечение железнодорожного полотна в непредусмотренном месте является смешной, передает РИА "Новости". Отметим, что в настоящий момент за это нарушение гражданину грозит или предупреждение, или штраф в размере 100 рублей.

В ведомстве считают, что данную сумму следует увеличить в 20 раз – до 2 тысяч рублей. Предполагается, что в этом случае люди будут чаще думать о том, стоит ли сокращать путь, двигаясь по рельсам.