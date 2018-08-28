МВД призывает увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте в 20 раз
28 августа 2018, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Василий Ярцев заявил, что ведомство предлагает увеличить штраф за переход железной дороги в неположенном месте.
Сотрудники МВД не раз утверждали, что санкция за пересечение железнодорожного полотна в непредусмотренном месте является смешной, передает РИА "Новости". Отметим, что в настоящий момент за это нарушение гражданину грозит или предупреждение, или штраф в размере 100 рублей.
В ведомстве считают, что данную сумму следует увеличить в 20 раз – до 2 тысяч рублей. Предполагается, что в этом случае люди будут чаще думать о том, стоит ли сокращать путь, двигаясь по рельсам.
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