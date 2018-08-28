Telegram готов раскрывать данные пользователей спецслужбам

Сегодня стало известно, что мессенджер Telegram готов предоставлять спецслужбам данные пользователей. Об этом сообщается в обновленной политике конфиденциальности, появившейся на сайте мессенджера.

В Москве сегодня проходит акция в поддержку Telegram

Подчеркивается, что Telegram будет раскрывать IP-адрес и номер мобильного телефона человека, использующего платформу. Это будет происходить только в том случае, если руководству предоставят судебное решение, которое подтверждает, что пользователь действительно подозревается в терроризме.

Подчеркивается, что пока подобных инцидентов не происходило. Однако, если нечто подобное случится, то Telegram опубликует соответствующее сообщение в полугодовом отчете.