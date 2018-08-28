Эксперты: Знакомства в старшем возрасте приводят к крепким бракам
28 августа 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкие эксперты полагают то, что знакомства в старшем и пожилом возрасте приводят к крепким бракам. По их мнению, люди, наученные опытом, более тщательно выбирают партнёра.
Эксперты провели специальное исследование. В нем они проанализировали «барьеры и риски развода». Об этом пишет интернет-журнал Мои года.
В результате исследования было выявлено то, что в 1970 году доля 25-35-летних в браке приближалась к 30%, но уже в 2015 году эта цифра упала до 9%.
Была проанализирована информация о почти четырёх сотнях пожилых пар, которые пробыли в браке около 39 лет. Выяснилось, что для крепких семейных уз удовлетворённость женщины важнее, чем мужчины.
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