Эксперты: Знакомства в старшем возрасте приводят к крепким бракам

Немецкие эксперты полагают то, что знакомства в старшем и пожилом возрасте приводят к крепким бракам. По их мнению, люди, наученные опытом, более тщательно выбирают партнёра.

Эксперты провели специальное исследование. В нем они проанализировали «барьеры и риски развода». Об этом пишет интернет-журнал Мои года.

В результате исследования было выявлено то, что в 1970 году доля 25-35-летних в браке приближалась к 30%, но уже в 2015 году эта цифра упала до 9%.

Была проанализирована информация о почти четырёх сотнях пожилых пар, которые пробыли в браке около 39 лет. Выяснилось, что для крепких семейных уз удовлетворённость женщины важнее, чем мужчины.