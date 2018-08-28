ФАС признала маленькую женскую грудь «физическим недостатком»

Федеральная антимонопольная служба по Архангельской области сочла физическим недостатком миниатюрную женскую грудь. Начало таким рассуждениям положила противоречивая реклама строительной компании.

Управление службы рассмотрело жалобу на баннер, где женщина измеряет себе лентой грудь. Под картинкой была надпись «У нас маленькие цены и много комплексов».

В экспертном заключении, на которое ссылается ведомство, отмечается, что реклама указывает на физические недостатки женщин, а именно - на маленькую грудь.

На другом рекламном плакате запечатлена стоящая спиной к камере девушка, которая сняла рубашку: «Дешевле, чем снять!» - гласит подпись, передает ВВС.

По мнению антимонопольщиков, подобные рекламные изображения несут в себе «оскорбительный образ в отношении женского пола». А компании грозит штраф до 500 тыс. рублей.