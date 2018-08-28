В Вологде ВИЧ-инфецированную девушку осудили за угрозу заражения полицейского
28 августа 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
Как стало известно, Вологодский городской суд приговорил к полутора годам условно 16-летнюю жительницу Вологды. Она воспитывалась в одном из сиротских учреждений. Ее приговорили за нападение на полицейского и создание угрозы его здоровью.
В марте 2018 года она сбежала из дома сирот, где находилась с июля 2017 года. Вскоре полицейские нашли ее на улице в состоянии алкогольного опьянения. Девушка хотела сбежать от них, и, вырываясь, поцарапала и укусила за руку полицейского. Об этом пишет ОТР.
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