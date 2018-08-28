Путин обозначит свою позицию по пенсионным изменениям в ходе телеобращения

Сегодня стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен обозначить свою позицию по законопроекту об изменениях в пенсионной системе страны в рамках телевизионного обращения.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 28 августа, подтвердил, что Владимир Путин намерен обратиться к гражданам Российской Федерации при помощи телевидения. Предполагается, что заявление будет сделано в грядущую среду, передает РИА "Новости".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти РФ планируют объявить о мерах по смягчению пенсионного законодательства.