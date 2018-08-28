Украинская армия подбила карьерный самосвал из ПТУР

Водитель погиб на месте. Машина сгорела. Украинские военнослужащие расстреляли карьерный грузовик, который перевозил известняк.

Карьерный самосвал Белаз работал на карьере под Докучаевском. Город находится в зоне боевых действий. Его контролирует армия Донецкой народной республики. Докучаевский карьер располагается непосредственно на линии боевого соприкосновения.

В настоящий момент на Донбассе действует режим перемирия. Поэтому в карьере велись работы по добыче известняка.

По неустановленной пока причине украинская сторона решила нарушить перемирие, и начала обстрел. В ходе него по грузовику была выпущена управляемая противотанковая ракета ПТУР. Она подбила Белаз, который в этот момент находился в карьере. Машина как раз только спустилась для загрузки известняковой массы. Водитель погиб на месте.

В момент подготовки текста в Докучаевске еще шел обстрел. Подъехать на место происшествия нет возможности ни у журналистов, ни у машины скорой помощи. Переговорщики Донецкой народной республики пробуют договориться об установлении режима тишины.