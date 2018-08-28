Возле Тихой бухты в Коктебеле жители нашли фундаменты стен средних веков

Возле Тихой бухты в Коктебеле местные жители нашли большое поселение, предположительно, средних веков, пишут "Аргументы недели-Крым".

По словам секретаря отделения Российского географического общества в Крыму, президента российского Союза спелеологов Геннадия САМОХИНА, о находке сообщили местные жители, которые увидели высокие фундаменты древних стен.

На месте уже побывала инициативная группа от РГО. Специалисты настаивают на том, что необходимо провести соответствующие мероприятия по выявлению археологического памятника, который еще не стоит на учете, а также провести на месте находки раскопки.

«Это была бы изюминка для Коктебеля — свой археологический памятник», — подчеркнул секретарь отделения РГО в эфире радио «Спутник в Крыму».