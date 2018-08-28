Статистика: сколько граждан России занимаются спортом?

Специалисты ВЦИОМ провели опрос среди населения, направленный на выявление отношения к занятиям спортом. В нем по случайной выборке приняли участие порядка 1600 россиян не моложе 18 лет.

Спортом с той или иной периодичностью занимаются 60% россиян, причем 38% - не реже, чем несколько раз в неделю. Об этом говорится в результатах, опубликованных центром.

Как сообщает издание Москва 24, 17% респондентов тренируются ежедневно, 22% - несколько раз в неделю, 10% - раз в неделю, 5% - несколько раз в месяц, 6% - несколько раз в год.

Самым популярным видом спорта среди респондентов является легкая атлетика, включая бег и спортивную ходьбу. На втором месте - фитнес, который выбрало большинство женщин.

Плавание, тяжелая атлетика и лечебная физкультура завершают хит-парад спортивных предпочтений россиян. Отметим, самой распространенной причиной отказа от спорта оказалась нехватка времени.