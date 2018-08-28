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//Общество 13+

В Instagram наблюдается сбой

28 августа 2018, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Instagram наблюдается сбой
pixabay.com

В социальной сети Instagram наблюдается сбой. В основном, в крупных городах США (Нью-Йорк, Сан-Франциско) и Европы (Москва, Париж, Барселона, Лондон).

Около 59% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, сообщает НСН.

Instagram — приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Путин убежден, что Россия может совершить технологический прорыв

Путин убежден, что Россия может совершить технологический прорыв

Президент России Владимир Путин заявил, что страна способна совершить научно-технологический прорыв. По мнению российского лидера, для этого необходимо объединить усилия представителей разных сфер.

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Силуанов: «Курс рубля невозможно предугадать»

Силуанов: «Курс рубля невозможно предугадать»

Колебания курса рубля невозможно предугадать из-за угрозы введения новых американских санкций. Об этом заявил первый вице-премьер правительства и глава Минфина Антон Силуанов.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

Шойгу: в Сирию скоро могут вернуться около миллиона беженцев

Шойгу: в Сирию скоро могут вернуться около миллиона беженцев

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 28 августа, в ходе беседы с журналистами заявил, что около одного миллиона беженцев смогут в скором времени вернуться в Сирию.

//В мире

В ДНР назвали вероятную причину возникшего в Донбассе конфликта ВСУ и правосеков

В ДНР назвали вероятную причину возникшего в Донбассе конфликта ВСУ и правосеков

В армии самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали вероятную причину конфликта между Вооруженными силами Украины, выполняющими боевые задачи на востоке страны, и добровольческими батальонами.

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//В мире

Опубликовано прощальное послание сенатора Маккейна

Опубликовано прощальное послание сенатора Маккейна

Американский сенатор Джон Маккейн, скончавшийся в субботу, сделал последнее обращение к гражданам США, в котором, предположительно, раскритиковал Дональда Трампа.

//Армия

Российские студенты смогут не проходить срочную службу в армии

Российские студенты смогут не проходить срочную службу в армии

Студенты вузов смогут получить военную специальность и звание, не проходя срочную службу. О новом эксперименте, стартующем в Сибири, рассказали в Министерстве обороны России.

//Шоу-бизнес

Адвокат Петросяна высказался о предполагаемой беременности его помощницы

Адвокат Петросяна высказался о предполагаемой беременности его помощницы

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин прокомментировал слухи о предполагаемой беременности помощницы артиста Татьяны Брухуновой. На недавних кадрах у 29-летней женщины заметили большой живот.

//Культура

Валентин Гафт: я доживаю, мне осталось мало

Валентин Гафт: я доживаю, мне осталось мало

Легендарный российский актер Валентин Гафт сделал заявление, которое напугало его поклонников. По словам артиста, который в последнее время плохо себя чувствует, "ему осталось мало" и он это понимает.

//Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина показала новое фото маленького сына

Жена Александра Овечкина показала новое фото маленького сына

Супруга хоккеиста Александра Овечкина вчера продемонстрировала новую фотографию новорожденного сына, которого назвали Сергеем. Анастасия Шубская впервые стала матерью всего десять дней назад.

//Общество

Украинская армия подбила карьерный самосвал из ПТУР

Украинская армия подбила карьерный самосвал из ПТУР

Водитель погиб на месте. Машина сгорела. Украинские военнослужащие расстреляли карьерный грузовик, который перевозил известняк. Карьерный самосвал Белаз работал на карьере под Докучаевском. Город находится в зоне боевых действий.

//Новости партнеров

//В мире

Выложено видео атаки ВСУ против ополченцев «в честь Дня независимости Украины»

Выложено видео атаки ВСУ против ополченцев «в честь Дня независимости Украины»

Пресс-служба армии самопровозглашенной ДНР опубликовала видео, на котором запечатлен обстрел позиций ополченцев, расположенных в районе поселка Ленинское. Ролик доступен для просмотра в интернете.

//В мире

Рябков: позиция США в отношении Ирана является шантажом

Рябков: позиция США в отношении Ирана является шантажом

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал важное заявление. По словам российского дипломата, действия руководства США по отношению к Ирану являются настоящим шантажом.

//Общество

Возле Тихой бухты в Коктебеле жители нашли фундаменты стен средних веков

Возле Тихой бухты в Коктебеле жители нашли фундаменты стен средних веков

Возле Тихой бухты в Коктебеле местные жители нашли большое поселение, предположительно, средних веков. По словам президента российского Союза спелеологов Геннадия САМОХИНА, о находке сообщили местные жители, которые увидели высокие фундаменты древних стен.

//Происшествия

Два человека в Челябинской области погибли в ДТП с грузовиком

Два человека в Челябинской области погибли в ДТП с грузовиком

Скончались двое из девяти пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с грузовиком МАЗ, который врезался в стоящий микроавтобус Volkswagen Crafter в Челябинской области.

//Происшествия

Из квартиры в Москве сбежали 18 ядовитых змей

Из квартиры в Москве сбежали 18 ядовитых змей

На Ленинском проспекте в Москве из квартиры сбежали около двадцати змей. Согласно последней информации специалистов, большинство пресмыкающихся, которые выбрались на волю, являются ядовитыми.

//Общество

Статистика: сколько граждан России занимаются спортом?

Статистика: сколько граждан России занимаются спортом?

Специалисты ВЦИОМ провели опрос среди населения, направленный на выявление отношения к занятиям спортом. В нем по случайной выборке приняли участие порядка 1600 россиян не моложе 18 лет.

//В мире

"Нападение" кота на тюленя рассмешило пользователей соцсетей

"Нападение" кота на тюленя рассмешило пользователей соцсетей

Кошки довольно часто становятся героями самых забавных роликов в интернете. И в этот раз видеозапись, на которой кот "нападает" на тюленя, рассмешила пользователей социальных сетей во всем мире.

//Армия

Россия расширила группировку кораблей у берегов Сирии

Россия расширила группировку кораблей у берегов Сирии

Минобороны РФ продолжает наращивать в Средиземном море мощную группировку боевых кораблей. В ее состав уже входит 10 судов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", и две подводные лодки.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Под Кировом многодетная семья попала в ДТП из-за кабана на дороге, погиб ребенок

Под Кировом многодетная семья попала в ДТП из-за кабана на дороге, погиб ребенок

Под Кировом многодетная семья во вторник попала в ДТП из-за выбежавшего на дорогу кабана. Согласно последней информации управления МВД России по Кировской области, в ходе аварии погиб ребенок.

//Политика

Политолог раскрыл самое опасное для США «оружие» Москвы в санкционной войне

Политолог раскрыл самое опасное для США «оружие» Москвы в санкционной войне

Названо самое эффективное «оружие» Российской Федерации в санкционном противостоянии с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал отечественный политолог Дмитрий Журавлев.

//Общество

В России анонсированы самые масштабные военные учения со времен Брежнева

В России анонсированы самые масштабные военные учения со времен Брежнева

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал самые масштабные военные учения со времен Леонида Брежнева. Согласно последней информации, в учебных мероприятиях примут участие около 300 тысяч военных.

//Политика

СМИ: сегодня Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы

СМИ: сегодня Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 28 августа, в ходе поездки главы государства в Новосибирскую и Омскую области, может объявить о мерах по смягчению пенсионной реформы.

//Культура

Чем Дом музыки порадует в день города

Чем Дом музыки порадует в день города

Московский международный Дом музыки приглашает гостей и жителей Замоскворечья отметить главный столичный праздник – День города Москвы. 8 сентября все желающие смогут принять участие в конкурсах, мастер-классах, интерактивных шоу-программах, а завершением вечера станет праздничный концерт с участием известных артистов.

//Экономика

Биржа: утро вторника доллар начал падением

Биржа: утро вторника доллар начал падением

По данным Московской биржи, курс доллара утром во вторник, 28 августа, снизился по сравнению с цифрой закрытия предыдущих торгов. Евро, в свою очередь, также начал день с удешевления. Курс доллара опустился на 4 копейки и составил 67,48 руб, а курс евро - на 3 копейки и установился на уровне 78,84 руб.

//Новости Redtram

//Политика

Рябков заявил о возможности встречи Лаврова и Помпео в Нью-Йорке

Рябков заявил о возможности встречи Лаврова и Помпео в Нью-Йорке

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник сделал важное заявление. По словам дипломата глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео могут встретиться.

//Политика

Лавров назвал политическую систему США "посмешищем"

Лавров назвал политическую систему США "посмешищем"

В интервью словацкой газете «Правда» глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос по поводу обвинений Агентства интернет-исследований во вмешательстве в президентские выборы в Соединенных штатах.

//В мире

В Индонезии вновь произошло мощное землетрясение

В Индонезии вновь произошло мощное землетрясение

Утром во вторник стало известно, что на индонезийской части острова Тимор произошло мощное землетрясение. Об этом 28 августа сообщили сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

//В мире

Журналист рассказал об имеющейся у РФ возможности остановить войну в Донбассе

Журналист рассказал об имеющейся у РФ возможности остановить войну в Донбассе

Российская Федерация может остановить вооруженный конфликт на востоке Украины, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение высказал отечественный журналист Александр Сладков.

//Шоу-бизнес

СМИ: Дмитрий Шепелев познакомил пятилетнего сына с возлюбленной

СМИ: Дмитрий Шепелев познакомил пятилетнего сына с возлюбленной

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев свой отпуск провел в Италии. Согласно последней информации источников, в поездке знаменитость сопровождали пятилетний сын Платон и возлюбленная Екатерина.

//Происшествия

В Крыму произошло ДТП, погибли три человека

В Крыму произошло ДТП, погибли три человека

Минувшим вечером на трассе Симферополь – Феодосия случилось дорожно-транспортное происшествие. В минздраве Республики Крым уточнили, что в ходе аварии погибли три человека, а еще двое пострадали.

//Общество

Концерт Лепса в Ялте сопровождался скандалом у туалета

Концерт Лепса в Ялте сопровождался скандалом у туалета

Насколько довольными остались зрители после концерта Григория ЛЕПСА в зале «Юбилейный» в Ялте, настолько же разочарованы в платном общественном туалете возле зала

//В мире

К работе по делу об отравлении Скрипалей привлечены офицеры с "особыми навыками"

К работе по делу об отравлении Скрипалей привлечены офицеры с "особыми навыками"

К расследованию дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери привлечены офицеры с "особыми навыками". Такое решение принял Скотленд-ярд.

//В мире

Эксперт объяснил реакцию Петра Порошенко на неожиданный вопрос журналиста

Эксперт объяснил реакцию Петра Порошенко на неожиданный вопрос журналиста

Утром во вторник, 28 августа, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказался о неоднозначной реакции президента Украины Петра Порошенко на "неудобные вопросы" журналиста.

//В мире

Советник Авакова заявил о готовности еще одного региона выйти из состава Украины

Советник Авакова заявил о готовности еще одного региона выйти из состава Украины

Киев в скором времени может потерять контроль над еще одним регионом. С таким заявлением выступил политический деятель Илья Кива, занимающий должность советника главы украинского МВД Арсена Авакова.

//В мире

Трамп распорядился не поднимать флаг над Белым домом до похорон Маккейна

Трамп распорядился не поднимать флаг над Белым домом до похорон Маккейна

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение не поднимать флаг над Белым домом до похорон сенатора Джона Маккейна. Политик ушел из жизни в минувшую субботу, не дожив четыре дня до своего 82-летия.

//Общество

Что празднуют православные верующие 28 августа

Что празднуют православные верующие 28 августа

Православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. На Руси праздник имел особое почитание с древности. В его честь князь Андрей Боголюбский в XII веке во Владимире возвел величественный собор.

//В мире

Визит Помпео в Пхеньян отменен из-за "агрессивного письма" из КНДР

Визит Помпео в Пхеньян отменен из-за "агрессивного письма" из КНДР

Сегодня утром стало известно, что американский лидер Дональд Трамп отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР. Согласно последней информации, это произошло из-за "агрессивного письма".

//В мире

Порошенко нагрубил журналисту, задававшему "неудобные вопросы"

Порошенко нагрубил журналисту, задававшему "неудобные вопросы"

Президент Украины Петр Порошенко нагрубил журналисту, который задал ему "неудобные вопросы" о предвыборных обещаниях. Представитель СМИ Иван Казора сообщил, что политик выхватил у него из рук микрофон.

//Происшествия

В здании Московского монетного двора произошел пожар

В здании Московского монетного двора произошел пожар

Небольшой пожар возник в здании Московского монетного двора. В настоящий момент спасатели уже ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

//В мире

Лавров: Россия даст прагматичный ответ на новые американские санкции

Лавров: Россия даст прагматичный ответ на новые американские санкции

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция Москвы на новые санкции Вашингтона, связанные с делом об отравлении Скрипалей, будут основаны на принципе взаимности.

//Политика

Опубликовано видео отдыха Путина в Туве

Опубликовано видео отдыха Путина в Туве

Президент России Владимир Путин провел последние выходные августа, отдыхая на Енисее. Компанию российскому лидеру составили министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

//В мире

Эксперт рассказал, почему США теряют мировое господство

Эксперт рассказал, почему США теряют мировое господство

Бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис объяснил, почему Америка постепенно теряет мировое господство. По словам военного, ключевой угрозой для вооруженных сил страны являются отнюдь не РФ и Китай.

//В мире

Американский эсминец "Карни" покинул акваторию Черного моря

Американский эсминец "Карни" покинул акваторию Черного моря

В минувший понедельник, 27 августа, американский эсминец "Карни" покинул акваторию Черного моря. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром в шестом флоте Соединенных Штатов Америки.

//Происшествия

В Челябинской области пострадали девять человек в ДТП с грузовиком

В Челябинской области пострадали девять человек в ДТП с грузовиком

В понедельник, 27 августа, на девятом километре автодороги Бишкиль – Варламово произошло ДТП в 22.10 по местному времени. Вечером в Челябинской области грузовик МАЗ врезался в стоящий фургон Volkswagen Crafter.

//В мире

Москалькова вновь призвала Киев обменять задержанных рыбаков

Москалькова вновь призвала Киев обменять задержанных рыбаков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с призывом к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой к содействию в вопросе обмена украинских и российских рыбаков.

//В мире

В Испании беженцы на резиновой лодке причалили к пляжу с туристами

В Испании беженцы на резиновой лодке причалили к пляжу с туристами

На глазах у десятков изумленных туристов к побережью Коста-де-ла-Лус в Испании причалила резиновая лодка, в которой в страну приплыли около 50 нелегальных мигрантов из африканского Марокко.

//Происшествия

В Екатеринбурге мужчине, вступившегося в драке за девушку, вынесли приговор

В Екатеринбурге мужчине, вступившегося в драке за девушку, вынесли приговор

Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, вступившегося в драке за девушку своего друга. Его приговорили к 300 часам обязательных работ. Владислав Рябухин обвиняется в причинении тяжкого вреда 19-летнему Саргизу Арутюняну.

//В мире

В Чехии на берегу Эльбы обнажились "голодные камни"

В Чехии на берегу Эльбы обнажились "голодные камни"

В чешском городе Дечин на берегу Эльбы в результате обмеления реки обнаружились новые «голодные камни» - надписи на прибрежных скалах. Они становятся видны, лишь когда уровень воды падает критически.

//Общество

Украинская армия пытается прорвать оборону ДНР на юге?

Украинская армия пытается прорвать оборону ДНР на юге?

На южном фронте ДНР начался массированный обстрел из минометов. Экстренное сообщение распространило оперативное командование Донецкой народной республики.

//Политика

Рябков: Смерть сенатора Маккейна не снизит ненависть США к РФ

Рябков: Смерть сенатора Маккейна не снизит ненависть США к РФ

Замглавы министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что кончина американского сенатора Джона Маккейна не снизит ненависть Соединённых Штатов к России. Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

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