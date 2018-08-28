В Instagram наблюдается сбой

В социальной сети Instagram наблюдается сбой. В основном, в крупных городах США (Нью-Йорк, Сан-Франциско) и Европы (Москва, Париж, Барселона, Лондон).

Около 59% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, сообщает НСН.

Instagram — приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.