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Праздник с колёс

28 августа 2018, 11:51 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Праздник с колёс

Малое совершеннолетие празднует волгоградский филиал транспортной компании «Байкал Сервис». В 14 лет в современной действительности человеку положено получать паспорт. А компании – авторитет надежного партнера.

— В этом году нам исполнилось 14 – это уже реально солидный возраст состоявшейся организации, - уверен директор «Байкал Сервис Волгоград» Игорь Платонов. – Особенно радует, что в наших рядах остались сотрудники, которые стояли на старте. Например, наш главный бухгалтер Наталья Николаевна Нечаева, спустя столько лет, продолжает работать с нами и любит свою работу.

Традиционно в день рождения офис празднично украшается, а гостей ждет угощение с фирменной символикой. Постоянные клиенты приходят с поздравлениями, а нежданно-негаданно попавшие на празднование, заряжаются хорошим настроением. В такой обстановке даже у самого сварливого клиента загораются глаза, появляется улыбка и звучат приветственные речи. И, безусловно, это праздник для сотрудников компании, где все поздравляют друг друга с еще одним успешным и плодотворным годом работы.

 

 

 

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Праздник с колёс

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