В России анонсированы самые масштабные военные учения со времен Брежнева

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал самые масштабные военные учения со времен Леонида Брежнева. Согласно последней информации, в учебных мероприятиях примут участие около 300 тысяч военных.

Кроме того, в учениях, которые в чем-то повторяют "Запад-81", будут участвовать 36 тысяч единиц наземной техники, передает во вторник РИА "Новости".

Уточняется, что маневры, получившие название "Восток-2018", пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов с 11 по 15 сентября текущего года. Известно также, что на одном из этапов учений к российским военнослужащим присоединятся подразделения из Китая и Монголии.