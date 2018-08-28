В России анонсированы самые масштабные военные учения со времен Брежнева
28 августа 2018, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал самые масштабные военные учения со времен Леонида Брежнева. Согласно последней информации, в учебных мероприятиях примут участие около 300 тысяч военных.
Кроме того, в учениях, которые в чем-то повторяют "Запад-81", будут участвовать 36 тысяч единиц наземной техники, передает во вторник РИА "Новости".
Уточняется, что маневры, получившие название "Восток-2018", пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов с 11 по 15 сентября текущего года. Известно также, что на одном из этапов учений к российским военнослужащим присоединятся подразделения из Китая и Монголии.
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