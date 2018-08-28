Площадь перед Свято-Троицким собором будет благоустроена

Глава региона Борис Дубровский направил порядка 16.5 миллионов рублей на приведение территории перед собором в порядок. Работы будут выполнены до 15 ноября в рамках программы «Реальные дела».

На эти средства сделают пешеходную зону и лестницу, облицованную искусственным камнем. Также установят лавочки, фонари и урны. Кроме того, собор получит подсветку, а рядом обустроят смотровую площадку.

Напомним, что областную программу «реальные дела» глава региона инициировал два года назад. В этом году на сумму порядка 500 миллионов рублей планируется благоустроить около 350 объектов.