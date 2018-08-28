Концерт Лепса в Ялте сопровождался скандалом у туалета

Насколько довольными остались зрители после концерта Григория ЛЕПСА в зале «Юбилейный» в Ялте, настолько же разочарованы в платном общественном туалете возле зала, пишут "Аргументы недели-Крым".

По словам местного общественника Сергея САРДЫКО, концерт с весьма дорогими билетами (от 2700 рублей на балконе до 8200 – в партере) закончился скандалом у общественного туалета.

Отдыхающие, которые смогли позволить себе такое недешевое удовольствие, вынуждены были толпиться у муниципального общественного туалета, вход в который стоит 15 рублей, а туалетную бумагу выдают «порционно» у кассы.

«Отдыхающие, заплатившие за билет в партере 8200 рублей, искренне не понимали, почему туалетной бумаги нет в кабинках, а ее «скруточками» выдает кассир на входе. И вообще – мыл ли он руки, когда разматывал рулон и делил на «порции»? Дело в том, что туалет принадлежит городу, и тут проявляется жлобство по части экономии», – написал САРДЫКО у себя в Facebook.

А все дело в том, что в самом «Юбилейном» уборных вообще нет – их даже не проектировали при строительстве.

«А может, проще передать туалет на баланс «Юбилейного», и тогда в Ялту вернется цивилизация?», – предположил активист.

Он отметил, что уже не раз обращался по этому поводу к местным чиновникам, в том числе к главе города, но реакции не последовало.

«В советское время они были бесплатные, но сейчас время коммерческое, поэтому ставят оплату 15 рублей. Ну, с туалетной бумагой-то можно решить вопрос! У нас впереди телекинофорум «Вместе», потом кинофестиваль Михалкова. Это дикость какая-то», – отметил он.

Другие крымчане, комментируя запись общественника, полностью его поддержали, заявив, что общественные туалеты в курортном городе – это «стыдоба» и «позор».