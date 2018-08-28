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Энергетики обеспечили электроэнергией свинокомплекс Увельского района
28 августа 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Специалисты Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» закончили техприсоединение к электросетям производственной площадки свинокомплекса «Михири №1», который расположен в Увельском районе. Работы выполнены в 2 этапа на общую мощность одна тысяча кВт.
Для этого они построили новую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) классом напряжения 6/10 кВ от подстанции (ПС) 110/35/6 кВ «Красногорка» с трансформатором мощностью 1000 кВА и линию электропередачи 10 кВ протяженностью 5,4 км. Кроме того, специалисты установили пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ.
Добавим, что в этом свинокомплексе содержится порядка 70 тысяч голов свиней. Он является частью одного из самых крупных агрокомплексов региона и полностью отвечает всем требованиям мировых стандартов.
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