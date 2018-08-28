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Что празднуют православные верующие 28 августа
28 августа 2018, 09:14 [«Аргументы Недели», Мария Капустина ]
Сегодня православная церковь отмечает один из двенадцати главных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Слово «Успение» можно перевести со старославянского как «мирная смерть». Однако главным событием праздника является не окончание жизни Богородицы, а ее воссоединение в раю с сыном – Иисусом и переход от конечной земной жизни к вечной, небесной.
Причем, называя смерть Богородицы «успением», верующие подчеркивают ее безболезненность и легкость, присущую сну.
Церковь исповедует, что святые, переселившиеся к Богу, не забывают о нас и с небес посылают свою помощь просящим. Через икону «Успение» Богородицу в молитвах благодарят за Ее высокое покровительство и защиту.
На Руси праздник имел особое почитание с древности. В его честь князь Андрей Боголюбский в XII веке во Владимире возвел величественный собор, знаменитый сегодня фресками Андрея Рублева. А в Москве главным собором кремля считается именно Успенский, где в 1547 г. проходило венчание на царство Ивана Грозного.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
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