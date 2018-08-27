Украинская армия пытается прорвать оборону ДНР на юге?

На южном фронте ДНР начался массированный обстрел из минометов. Экстренное сообщение распространило оперативное командование Донецкой народной республики.

В момент подготовки этого текста по Саханке и Ленинскому украинская сторона уже выпустила более 20 мин из минометов калибром 120 миллиметров. Используются пулеметы, работают снайпера.

Бойцы армии ДНР пытаются сдержать удар, и подавляют огневые точки возможными способами. Они ограничены обязательствами, которые официальный Донецк взял на себя по условиям соглашений о перемирии.

Пока на месте идут бои. В темноте сложно установить куда прилетели мины. Данные о разрушениях уточняются.

В настоящий момент на этом направлении военно-морские силы Украины проводят так называемые учения. Их окончание заявлено на 1 сентября. Именно на конец августа украинские военные заявляли самую активную фазу учений. Ранее высказывались предположения, что официальный Киев может попробовать до начала «школьного перемирия» (оно заявлено на 29 августа) осуществить прорыв в районе Саханки, Ленинского и Коминтерново.