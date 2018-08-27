Правительство РФ готовит ответ на новые санкции США
27 августа 2018, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]
Замглавы министерства иностранных дел Российской Федерации в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил, что на новые санкции Соединённых Штатов правительство России готовит ответ. По его словам, к этому готовятся экономический и военный блоки.
«Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций. Да, к этому нужно готовиться, мы готовимся», — сообщил дипломат.
Напомним, что сегодня вступили в силу новые антироссийские санкции. Причиной введения нового пакета ограничений послужил скандал, разразившийся в британском городе Солсбери. Вашингтон обвинил Москву в применении химического оружия. Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность в этом инциденте.
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